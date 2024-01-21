"Это с ними хотите воевать?": британцы шокированы суровой традиции русских

Традиция россиян нырять в прорубь в холодные зимние дни вызвала шок среди читателей британского издания Telegraph.
Пользователи, поделившись своими впечатлениями о посещении Сибири и опыте своих знакомых, выражают недоумение по отношению к этой особенности российской культуры.
"Это вот с ними вы хотите воевать, идиоты? — написали в комментариях. — Флаг вам в руки. Удачи!".
Однако некоторые комментарии подчеркивают уважение к этой традиции и даже восхищение, отмечая, что россияне не боятся суровых условий и готовы принимать вызов природы, что вызывает уважение.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.