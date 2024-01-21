"Это с ними хотите воевать?": британцы шокированы суровой традиции русских

Британцы шокированы российской традицией нырять в прорубь в суровые холода

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Традиция россиян нырять в прорубь в холодные зимние дни вызвала шок среди читателей британского издания Telegraph.

Фото: commons.wikimedia.org by A. Solomonov / А. Соломонов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пользователи, поделившись своими впечатлениями о посещении Сибири и опыте своих знакомых, выражают недоумение по отношению к этой особенности российской культуры.

"Это вот с ними вы хотите воевать, идиоты? — написали в комментариях. — Флаг вам в руки. Удачи!".

Однако некоторые комментарии подчеркивают уважение к этой традиции и даже восхищение, отмечая, что россияне не боятся суровых условий и готовы принимать вызов природы, что вызывает уважение.