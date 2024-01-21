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Зеленский планирует смену главкома ВСУ: кто может заменить Залужного

Из-за конфликта с президентом, стало известно, откуда пошли слухи про увольнение Залужного

1:10
Мир

Украинский политик Георгий Тука сообщил, что президент Владимир Зеленский собирается отстранить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР Кирилла Буданова.

По утверждению Туки, Зеленский давал сигналы о скором назначении Буданова на международных форумах. Сообщается, что Залужному могут предложить должность в Совете национальной безопасности и обороны.

Некоторые анонимные источники также утверждают, что Зеленский тайно принял решение об отстранении Залужного без предоставления ему места в СНБО. Эти сообщения приходят после напряженных отношений между Зеленским и Залужным, вызванных интервью главкома ВСУ для The Economist и последующего скандала.

На данный момент информация не подтверждена официально, и наблюдатели выражают различные точки зрения на возможность смены главкома. Возможная отставка Залужного обсуждается в контексте его недавних непопулярных заявлений и конфликта с Зеленским. Специалисты отмечают, что эта ситуация может стать частью широкого общественного недовольства на Украине и воздействовать на военные решения страны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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