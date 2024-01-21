До последнего украинца: глава ГУР рассказал, что все украинцы будут на фронте

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Буданов заявил, что рано или поздно все украинцы окажутся на фронте и будут вовлечены в военную службу.
По его словам, нет возможности избежать службы, и любой человек в конечном итоге будет привлечен к военным действиям. Глава ГУР подчеркнул, что продолжение боевых действий невозможно без дополнительной мобилизации из-за ощутимого дефицита военнослужащих.
Ранее президент Зеленский высказывал план по запросу мобилизации 500 тысяч человек для поддержки обороны страны.
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