Статья в Asia Times сообщает о сложностях, с которыми сталкивается Украина в обеспечении своей безопасности и возможности наладить производство вооружений на своей территории.
Ракетные удары со стороны российской армии, отсутствие стратегической глубины и нехватка систем противовоздушной обороны (ПВО) создают значительные препятствия. Отмечается, что национальный военно-промышленный комплекс Украины до сих пор не переведен на военные рельсы, что вызывает трудности в производстве достаточного количества боеприпасов.
Даже при возможных изменениях в ситуации, включая поддержку западных инвестиций, отмечается, что отсутствие стратегической глубины останется серьезным препятствием. Также подчеркивается нехватка систем ПВО у ВСУ для эффективной реакции на ракетные атаки со стороны ВС РФ.
Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.