Кокаин в парламенте: Швеция сталкивается с наркотическим скандалом

В туалетах парламента Швеции нашли следы кокаина

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Газета Aftonbladet сообщила о нахождении следов кокаина в туалетах четырех из восьми партий Шведского парламента. Пробы были взяты журналистами самостоятельно.

Фото: Wikipedia by Self-taken is licensed under CC BY-SA 3.0

Либералы, социал-демократы, шведские демократы и левые оказались замешаны в инциденте. Премьер-министр Ульф Кристерссон и его заместитель Эбба Буш выразили обеспокоенность и призвали к проведению детального расследования.

Заявлений о массовом тестировании на употребление наркотиков пока не поступало.