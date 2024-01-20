Кокаин в парламенте: Швеция сталкивается с наркотическим скандалом

Газета Aftonbladet сообщила о нахождении следов кокаина в туалетах четырех из восьми партий Шведского парламента. Пробы были взяты журналистами самостоятельно.
Либералы, социал-демократы, шведские демократы и левые оказались замешаны в инциденте. Премьер-министр Ульф Кристерссон и его заместитель Эбба Буш выразили обеспокоенность и призвали к проведению детального расследования.
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