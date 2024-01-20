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Зеленский рассказал, сколько продержалась бы Украина без помощи Запада

Несколько недель: Зеленский ответил, сколько Украина продержалась бы без Запада

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу Channel 4 News, что без поддержки от Запада Украина могла бы противостоять России только первые дни, недели или, возможно, месяцы после начала спецоперации России в 2022 году.

Несколько недель: Зеленский ответил, сколько Украина продержалась бы без Запада
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Зеленский выразил благодарность за помощь от мирового сообщества, особенно от США, отметив, что эта поддержка позволила минимизировать потери страны. При этом он выразил надежду на дополнительную помощь со стороны США, что, по его мнению, поможет Украине не только выжить, но и победить в конфликте.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин высказала мнение, что Зеленский запрашивал мирные переговоры в Давосе, но власти США не согласны на это, и она призвала прекратить поддерживать Киев для стимулирования переговоров с Россией.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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