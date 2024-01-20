Начнется третья мировая: премьер Словакии объяснил, почему против Украины в НАТО

Словакия заявляет о намерении заблокировать членство Украины в НАТО

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО, утверждая, что присутствие Киева в альянсе могло бы стать началом третьей мировой войны.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Фицо заявил, что Словакия будет поддерживать Украину гуманитарной помощью, но отклонила возможность предоставления военной помощи.

Однако премьер-министр отметил, что Словакия поддержит вступление Украины в Европейский союз (ЕС), но будет блокировать ее членство в НАТО. Встреча премьеров Словакии и Украины запланирована на 24 февраля в Ужгороде.