Начнется третья мировая: премьер Словакии объяснил, почему против Украины в НАТО

Your browser does not support the audio element.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО, утверждая, что присутствие Киева в альянсе могло бы стать началом третьей мировой войны.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.