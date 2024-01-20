Начнется третья мировая: премьер Словакии объяснил, почему против Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО, утверждая, что присутствие Киева в альянсе могло бы стать началом третьей мировой войны.
Фицо заявил, что Словакия будет поддерживать Украину гуманитарной помощью, но отклонила возможность предоставления военной помощи.
Однако премьер-министр отметил, что Словакия поддержит вступление Украины в Европейский союз (ЕС), но будет блокировать ее членство в НАТО. Встреча премьеров Словакии и Украины запланирована на 24 февраля в Ужгороде.
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