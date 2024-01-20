В США заявили о бесполезности украинских беспилотников в зоне СВО

Российские средства РЭБ подрывают эффективность украинских беспилотников

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Издание Business Insider (BI) сообщает, что украинским войскам теперь затруднено эффективно использовать гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне спецоперации из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяемых российскими военными.

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По данным BI, эффективность украинских БПЛА существенно снижается из-за усиления систем радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил России. Уточняется, что украинцы модифицируют гражданские БПЛА под военные нужды, но совершенствование российских средств РЭБ делает их бесполезными для боевого использования в условиях конфликта.

Согласно статье, украинские БПЛА пользовались популярностью в Вооруженных Силах Украины, особенно из-за ограниченности боеприпасов, вызванной сокращением поддержки со стороны Запада. Однако усиление российских средств РЭБ создает серьезные трудности в использовании этих беспилотников на поле боя.