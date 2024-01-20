Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вознаградите своего мохнатого кошачьей мятой за хорошее поведение, он не забудет
Глава офиса Зеленского Ермак: бойцы ВСУ говорят, что у них нет возможности наступать
Специалист Румянцева пояснила, что делать при сильной линьке кошки
К 2100 году в США могут появиться тысячи городов-призраков
Певица Полина Гагарина заявила, что ее травмировали на шоу "Голос"
Леонид Ярмольник отреагировал на высказывания Никиты Кологривого:"Я думаю, что он дурак"
Алоэ вера - это не только лекарство, это и отличное удобрение: семена вас отблагодарят ростом
Сухой корм или влажный: какой конкретно подойдет вашему питомцу?
В Москве начали тестировать новый светофор
В США заявили о бесполезности украинских беспилотников в зоне СВО

Российские средства РЭБ подрывают эффективность украинских беспилотников

0:56
Мир

Издание Business Insider (BI) сообщает, что украинским войскам теперь затруднено эффективно использовать гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне спецоперации из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяемых российскими военными.

Российские средства РЭБ подрывают эффективность украинских беспилотников
Фото: Wikipedia by Mil.ru is licensed under CC BY 4.0

По данным BI, эффективность украинских БПЛА существенно снижается из-за усиления систем радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил России. Уточняется, что украинцы модифицируют гражданские БПЛА под военные нужды, но совершенствование российских средств РЭБ делает их бесполезными для боевого использования в условиях конфликта.

Согласно статье, украинские БПЛА пользовались популярностью в Вооруженных Силах Украины, особенно из-за ограниченности боеприпасов, вызванной сокращением поддержки со стороны Запада. Однако усиление российских средств РЭБ создает серьезные трудности в использовании этих беспилотников на поле боя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Последние материалы
Певица Полина Гагарина заявила, что ее травмировали на шоу "Голос"
Российские средства РЭБ подрывают эффективность украинских беспилотников
Леонид Ярмольник отреагировал на высказывания Никиты Кологривого:"Я думаю, что он дурак"
Алоэ вера - это не только лекарство, это и отличное удобрение: семена вас отблагодарят ростом
В Москве начали тестировать новый светофор
Сухой корм или влажный: какой конкретно подойдет вашему питомцу?
Боксер Кевин Джонс: из Америки в Россию за любовью и ипотекой
Вице-президент АТОР предрёк подорожание летнего отдыха на 30-40%
Водителям объяснили, что будет за наезд на разделительную полосу
Балет и орфография: Волочкова оказалась в центре скандала с грамматическими ошибками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников