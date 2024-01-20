Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины

Зеленский сделал важные изменения в руководстве страны: увольнение Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении значительных изменений в военном руководстве страны, сообщают украинские источники. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужной был освобожден от должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны. Также были уволены начальник Генштаба Сергей Шаптала и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Источник указывает на вероятность предъявления им уведомлений о подозрении. В рамках изменений, глава СБУ Василий Малюк заменит министра внутренних дел Игоря Клименко, а спецслужбу возглавит Александр Поклад. Эксперты отмечают, что, несмотря на слухи, увольнение Наева может быть связано с требованиями "западных партнеров". Позицию главы ГУР видит Зеленский в лице Кирилла Буданова, но последний настаивает на оставлении своего ведомства.