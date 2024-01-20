Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины

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Зеленский сделал важные изменения в руководстве страны: увольнение Залужного

0:56
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении значительных изменений в военном руководстве страны, сообщают украинские источники. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужной был освобожден от должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны. Также были уволены начальник Генштаба Сергей Шаптала и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Зеленский сделал важные изменения в руководстве страны: увольнение Залужного
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Источник указывает на вероятность предъявления им уведомлений о подозрении. В рамках изменений, глава СБУ Василий Малюк заменит министра внутренних дел Игоря Клименко, а спецслужбу возглавит Александр Поклад. Эксперты отмечают, что, несмотря на слухи, увольнение Наева может быть связано с требованиями "западных партнеров". Позицию главы ГУР видит Зеленский в лице Кирилла Буданова, но последний настаивает на оставлении своего ведомства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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