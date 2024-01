Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении значительных изменений в военном руководстве страны, сообщают украинские источники. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужной был освобожден от должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны. Также были уволены начальник Генштаба Сергей Шаптала и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.