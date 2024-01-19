Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал договорённости, которые имеются между Киевом и Вашингтоном, "лучшей в мире сделкой".
Кулеба пояснил, что суть сделки заключается в том, что США "берегут жизни своих военных" и просто отправляют Украине оружие и деньги, а Киев руками своих солдат воюет с Россией.
Своё мнение по этому вопросу украинский министр изложил в Давосе журналистам Bloomberg.
"Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу", — сказал Кулеба.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что огромное количество денег, которые конгресс одобряет для помощи Киеву, остаётся в Соединённых Штатах, и на них происходит развитие ВПК страны, а также обеспечиваются рабочими местами американцы.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.