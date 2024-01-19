Кулеба порадовался, что США "сохраняют жизни своих солдат", вместо этого снабжая Киев деньгами

Кулеба назвал договорённости Киева с США "лучшей сделкой в мире"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал договорённости, которые имеются между Киевом и Вашингтоном, "лучшей в мире сделкой".

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Кулеба пояснил, что суть сделки заключается в том, что США "берегут жизни своих военных" и просто отправляют Украине оружие и деньги, а Киев руками своих солдат воюет с Россией.

Своё мнение по этому вопросу украинский министр изложил в Давосе журналистам Bloomberg.

"Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу", — сказал Кулеба.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что огромное количество денег, которые конгресс одобряет для помощи Киеву, остаётся в Соединённых Штатах, и на них происходит развитие ВПК страны, а также обеспечиваются рабочими местами американцы.