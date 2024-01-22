Российская армия атаковала из Крыма "архаичной" ракетой

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Россия согласно сообщению из Киева от 19 января применила противокорабельную ракету П-35 в направлении Украины. По данным украинского портала Defence Express, использованная ракета, имеющая вес 4 тонны и длину 10 метров, была введена в вооружение еще в 1962 году. Вероятно, она была запущена с берегового ракетного комплекса "Редут" или из подземного комплекса "Объект-100", сообщает EADaily.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

Этот случай представляет собой первое известное использование данной ракеты в рамках специальной военной операции. На изображениях, с размытым фоном от Defence Express, видны обломки П-35, которая выделяется своими значительными размерами.

Украинский журнал, специализирующийся на военной тематике, предполагает, что ракета была, вероятно, сбита, и, учитывая её противокорабельное предназначение, вероятно, использовалась для атаки на объекты в южных областях Украины.

Несмотря на свой "преклонный возраст", П-35 по-прежнему состоит на вооружении российской армии, где её основным оператором является береговой ракетный комплекс "Редут". Количество таких комплексов, по данным 2021 года, оценивается в 8 пусковых установок, согласно киевским аналитикам.

Также П-35 может быть запущена с помощью берегового противокорабельного оперативно-тактического комплекса "Утëс", также известного как "Объект-100". Этот подземный объект, расположенный возле Балаклавы, скрывает ракеты в пусковых установках под землей, которые поднимаются только перед запуском.

Defense Express отмечает, что даже в последней модернизированной версии (3М44), принятой на вооружение в 1982 году, ракета П-35 считается устаревшей. Её дальность действия составляет до 300 км (в версии 3М44 — до 460 км), скорость — до 1800 км/ч (или 2200 км/ч), а размер боевой части достигает до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).