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Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс "Выжигатель"

0:42
Мир

В рамках исполнения служебно-боевых обязанностей в регионе специальной военной операции, сотрудники Росгвардии применили последний комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов под названием "Выжигатель", как сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс "Выжигатель"
Фото: Минобороны РФ

Одной из уникальных характеристик этого комплекса является его высокая мобильность, позволяющая применять "Выжигатель" как на постоянных позициях, так и в ходе разведывательных мероприятий.

В течение первой недели эксплуатации антидроновой системы в реальных боевых условиях удалось подавить три квадрокоптера мультироторного типа, используемых Вооруженными Силами Украины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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