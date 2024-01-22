В рамках исполнения служебно-боевых обязанностей в регионе специальной военной операции, сотрудники Росгвардии применили последний комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов под названием "Выжигатель", как сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Одной из уникальных характеристик этого комплекса является его высокая мобильность, позволяющая применять "Выжигатель" как на постоянных позициях, так и в ходе разведывательных мероприятий.
В течение первой недели эксплуатации антидроновой системы в реальных боевых условиях удалось подавить три квадрокоптера мультироторного типа, используемых Вооруженными Силами Украины.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.