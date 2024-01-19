Украинскому борцу с уклонистами выписали штраф

Украинский борец с уклонистами получил штраф за то, что не явился по повестке в военкомат

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Украинский борец с уклоняющимися от призыва в ряды ВСУ гражданами Михаил Жернаков получил штраф за то, что не пришёл в военкомат после того, как получил повестку.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Как уточняет издание "СТРАНА.ua", активист был оштрафован на 5300 гривен, что составляет порядка 140 долларов.

Сам Жернаков в разговоре с "Зеркалом недели", напомнил, что у него имеется определённое заболевание, из-за которого его годность к военной службе является ограниченной.

Активист утверждает, что его слова подтверждаются соответствующими справками и документами от военно-врачебной комиссии.

Известно, что Жернаков начал работать в частном университете ради того, чтобы в перспективе ему дали право на отсрочку от призыва.