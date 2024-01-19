Украинский борец с уклоняющимися от призыва в ряды ВСУ гражданами Михаил Жернаков получил штраф за то, что не пришёл в военкомат после того, как получил повестку.
Как уточняет издание "СТРАНА.ua", активист был оштрафован на 5300 гривен, что составляет порядка 140 долларов.
Сам Жернаков в разговоре с "Зеркалом недели", напомнил, что у него имеется определённое заболевание, из-за которого его годность к военной службе является ограниченной.
Активист утверждает, что его слова подтверждаются соответствующими справками и документами от военно-врачебной комиссии.
Известно, что Жернаков начал работать в частном университете ради того, чтобы в перспективе ему дали право на отсрочку от призыва.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.