Финляндия, предложившая расстреливать нарушителей границы, хочет быть "круче самых крутых НАТОвцев"

Политолог Михайленко назвал предложение финского политика расстреливать мигрантов запугиванием России

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Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал предложение финского политика Яри Налли расстреливать мигрантов, которые незаконно пересекают российско-финскую границу.

Михайленко предложил для начала выяснить, соответствует ли международному праву идея, высказанная финским политиком, потому что в случае незаконного пересечения границы нужно этого человека просто задержать, выяснить обстоятельства произошедшего и т. д.

"Если такая мера предложена для запугивания и для изоляции России, то сейчас это как раз в русле того, какую политику проводит Финляндия. И они хотят выступить круче, чем самые крутые НАТОвцы, хотя они только вступили в НАТО", — отметил Михайленко.

К счастью, то, что озвучил Налли, это всего лишь предложение, которое вряд ли будет одобрено, подчеркнул политолог.

"Оно абсолютно противоречит положениям гуманитарного права, и всего остального. Но характеризирует политическую ситуацию у наших соседей — в Финляндии. И это очень прискорбно, потому что поплатятся в результате они сами", — заключил Михайленко.

Ранее финский политик Яри Налли в своих соцсетях предложил расстреливать всех, кто незаконно пересекает границу страны, выразив уверенность, что такая мера прекратит поток мигрантов в Финляндию.