Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций к годовщине СВО

Bloomberg узнал о подготовке 13-го пакета антироссийских санкций ЕС

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз начал подготовку очередного пакета санкций против России, чтобы ввести его аккурат к годовщине начала конфликта на Украине, пишет в пятницу Bloomberg.

Фото: 123RF

Источники агентства, знакомые с ситуацией, сообщили о встрече послов стран ЕС по этому вопросу, прошедшей 17 января. Там также обсуждалась долгосрочная поддержка Украины с учётом возможного противодействия Венгрии.

Новый пакет может включать дальнейшее усиление торговых ограничений, расширение санкционных списков и меры против обхода ранее введённых санкций.

Памятуя, с каким трудом согласовывался предыдущий пакет, потребовавший недель напряжённых переговоров, издание усомнилось, что к 24 февраля ЕС успеет принять новые санкции.

12-й пакет был принят в конце прошлого года. В него вошли запрет на импорт алмазов, железа, медной и алюминиевой проволоки из РФ, экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военном производстве, а также торговое правило No Russia, запрещающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию третьими странами.