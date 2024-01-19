Евросоюз начал подготовку очередного пакета санкций против России, чтобы ввести его аккурат к годовщине начала конфликта на Украине, пишет в пятницу Bloomberg.
Источники агентства, знакомые с ситуацией, сообщили о встрече послов стран ЕС по этому вопросу, прошедшей 17 января. Там также обсуждалась долгосрочная поддержка Украины с учётом возможного противодействия Венгрии.
Новый пакет может включать дальнейшее усиление торговых ограничений, расширение санкционных списков и меры против обхода ранее введённых санкций.
Памятуя, с каким трудом согласовывался предыдущий пакет, потребовавший недель напряжённых переговоров, издание усомнилось, что к 24 февраля ЕС успеет принять новые санкции.
12-й пакет был принят в конце прошлого года. В него вошли запрет на импорт алмазов, железа, медной и алюминиевой проволоки из РФ, экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военном производстве, а также торговое правило No Russia, запрещающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию третьими странами.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.