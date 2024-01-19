Политик из Финляндии предложил радикальное средство борьбы с мигрантами: расстреливать

Финский политик Налли считает, что нелегально пересекающих границу нужно расстреливать

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Представитель правой партии "Истинные финны" в Лаппеенранте Яри Налли предложил крайне радикальное средство защиты финско-российской границы от проникновения в страну мигрантов.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Налли написал в своих соцсетях, что мигрантов пора начинать расстреливать.

"Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться", — написал Яри Налли, которого цитирует газета Iltalehti.

Позже политик удалил пост, в котором говорилось об этом, уточнив, что сказанное — это его персональное мнение, которое не нужно воспринимать как политический акт.

Российско-финская граница будет закрыта до 11 февраля, так решили финские власти.