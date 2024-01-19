Политик из Финляндии предложил радикальное средство борьбы с мигрантами: расстреливать

Представитель правой партии "Истинные финны" в Лаппеенранте Яри Налли предложил крайне радикальное средство защиты финско-российской границы от проникновения в страну мигрантов.
Налли написал в своих соцсетях, что мигрантов пора начинать расстреливать.
"Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться", — написал Яри Налли, которого цитирует газета Iltalehti.
Позже политик удалил пост, в котором говорилось об этом, уточнив, что сказанное — это его персональное мнение, которое не нужно воспринимать как политический акт.
Российско-финская граница будет закрыта до 11 февраля, так решили финские власти.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.