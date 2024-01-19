В НАТО испугались серьёзного настроя Трампа о выходе США из военного блока

В НАТО боятся, что США выйдут из альянса при президентстве Трампа

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Высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса выразили опасения, что в случае, если на предстоящих выборах в США победит бывший американский президент Дональд Трамп, он будет серьёзно настроен на выход Америки из альянса. Беспокойством поделился бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье в беседе с Newsweek.

Фото: Pravda.Ru

"Но, возможно, в этот раз он вернется, настроенный на возмездие… Существует опасение, что на этот раз… он не только может иметь это [выход США из НАТО — ред.] в виду, но и может это сделать", — обращает внимание чиновник.

Как подчеркнул Потье, данное предложение Трамп выдвигал ещё во время своего президента. Но тогда его остановила, по большей части, "американская система", в том числе, включающая в себя Пентагон и конгресс. Однако для США, считает он, выход из военного блока станет сценарием конца света для всего альянса.

Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли, а также нынешний американский лидер Джо Байден.