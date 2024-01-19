В США извинились перед россиянами за конфликт на Украине

Риттер извинился перед россиянами от лица США за конфликт на Украине

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер принёс извинения россиянам от народа США за роль Вашингтона в развязывании украинского конфликта и потерю ими близких в зоне специальной военной операции.

Фото: Фото: The U.S. Army

"Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас", — заявил Риттер, подчеркнув, что Соединённые Штаты поступили неправильно.

Вдобавок, во время своего выступления на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" Риттер извинился и перед украинскими гражданами, которых США "принесли в жертву" в ходе конфликта.