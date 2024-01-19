Украина отчаянно нуждается в любых видах вооружений, признала посол страны в США Оксана Маркарова на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Её разговоры в кулуарах форума обнародовало в четверг Politico.
Газета сообщила о невозможности киевской власти связаться ни с возможным будущим президентом Дональдом Трампом, ни со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. А положение Украины в конфликте всё хуже и хуже.
Достаточно ли у ВСУ оружия, чтобы продолжать сопротивляться, поинтересовался у Маркаровой новостной сайт Semafor. Она ответила отрицательно.
"Нам нужны все возможности — самые примитивные, но также и сложные", — пояснила дипломат.
По её словам, полезным были бы разные виды вооружений, в том числе нетрадиционные и электронные.
"Нам всё это нужно", — заключила Маркарова.
Кроме того, она похвасталась успехами украинских военных в Красном море. Остаётся неясным, посол оговорилась или ошиблось издание.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.