В Крыму считают, что Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции на Украине. По словам крымского парламентария Сергея Трофимова, речь идёт о постоянных ударах по полуострову со стороны украинских формирований.
"Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и её северо-восток в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей", — заметил он.
Таким образом Трофимов прокомментировал слова экс-главкома объединёнными силами НАТО Филиппа Бридлава о том, что Запад должен помочь Украине, дав стране возможность наносить удары по Крыму.
Крымский парламентарий уверен, что "западные так называемые лидеры" с упорством подводят к пропасти свои страны.
Днём ранее заявление Бридлава прокомментировал сенатор Сергей Цеков. По его мнению, мышление главкома НАТО узколобое
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.