На Западе вынуждают Россию расширить зону спецоперации

Парламентарий Трофимов: РФ вынуждают расширить границы проведения СВО

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В Крыму считают, что Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции на Украине. По словам крымского парламентария Сергея Трофимова, речь идёт о постоянных ударах по полуострову со стороны украинских формирований.

Фото: most.life

"Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и её северо-восток в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей", — заметил он.

Таким образом Трофимов прокомментировал слова экс-главкома объединёнными силами НАТО Филиппа Бридлава о том, что Запад должен помочь Украине, дав стране возможность наносить удары по Крыму.

Крымский парламентарий уверен, что "западные так называемые лидеры" с упорством подводят к пропасти свои страны.

Днём ранее заявление Бридлава прокомментировал сенатор Сергей Цеков. По его мнению, мышление главкома НАТО узколобое