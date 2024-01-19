Бывший советник украинского Офиса президента Алексей Арестович* составил и опубликовал свой рейтинг стран, где по его мнению, будет комфортнее всего переждать мировую войну. Он не сомневается, что грядет эпоха мировых потрясений. А вопрос о "безопасном местечке" адресовали блогеру подписчики его канала.
Так, Алексей Арестович* посоветовал подписчикам обосноваться в Австрии или в Швейцарии, которые, по его словам, в случае мировой войны останутся нейтральными странами и не будут участвовать в схватке.
Зато на вопрос, стоит ли бежать в Австралию или Новую Зеландию, Арестович* дал отрицательный ответ.
«Австралия и Новая Зеландия находятся в военном союзе антикитайском, они будут полностью втянуты в войну с Китаем. Людей, которые живут в Австралии и Новой Зеландии, могут ждать ряд сюрпризов и даже наверняка будут ждать», — сказал бывший советник офиса Зеленского.
* Внесён Росфинмониторнгом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.