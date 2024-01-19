Названы три региона мира, где военспецы ждут ядерных ударов

Очаги-2024: в трёх регионах мира может начаться ядерная война

3:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время форума в Давосе заявил о неизбежности наступления нового многополярного мира, чем вызвал бурный всплеск активности СМИ и экспертов.

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

При этом представитель Америки отметил, что "все фундаментальные основы мировых международных отношений являются результатом мировых войн, в которые было втянуто огромное количество стран".

Это — исторический факт:

Версальская система появилась после Первой мировой,

Ялтинско-Потсдамская — после Второй.

Сейчас, накануне Третьей мировой войны, Салливан по сути предложил "взять в будущее "американское лидерство".

Салливан признал, что "театром противостояния в процессе рождения нового мира является вся планета" — и за неё США (развязавшие столько войн и устроившие столько вторжений) готовы бороться "огнём и мечом" — отмечает "Украина.ру".

Америка никогда и не скрывала, что намерена всеми силами защищаться от "агрессии" РФ. В Давосе выступил и украинский президент Владимир Зеленский, порадовавший аудиторию сентенциями в стиле "Владимир Путин это хищник, который не обрадуется замороженным полуфабрикатам, а поработит весь мир, поэтому дайте зброю и денег".

Великобритания в лице своего министра обороны Гранта Шаппса также официально (!) заявила, что готовится воевать на нескольких направлениях, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Он также похвалился, что его страна обучила более 60 тысяч украинских военнослужащих для войны с РФ аж с 2014 года (то есть ещё до СВО). Видимо, когда закончатся все украинцы, в расход "англичанки" пойдут поляки и прибалты.

А пока медленно, но верно загораются регионы, где возможно пробуждение "атомного ада", считает издание.

После начала войны Израиля с движением ХАМАС США с Великобританией (носители того самого "миропорядка с правилами") устроили обстрел суверенного Йемена в обход Устава ООН. Цель — забрать ресурсы, "зажечь регион" и всё равно, что итогом становится тотальный хаос. В свою очередь, Иран (Корпус Стражей Исламской Революции — КСИР) нанес удары по Ираку, фактически, по базам США и Моссада. Позже иранские военные с помощью беспилотников и ракет атаковали два штаба террористической группировки "Джейш аль-Зольм" на территории Пакистана и заявили о нанесении удара по центральной части Израиля. Пакистан ответил ударом по Ирану. В зоне риска и Индо-Тихоокеанский регион, где США пытаются проводить политику сдерживания и нейтрализации своего главного врага — Китая. Вопрос Тайваня является открытым, но ситуация наглухо зависла. Тем временам накаляются страсти между двумя Кореями — Северной (КНДР) и Южной (РК), причём на обострение пошли северяне. Пхеньян уже сообщил об упразднении Комитета по мирному воссоединению страны, Бюро национального экономического сотрудничества и Управления международного туризма Кумгансан. На днях была демонтирована Арка воссоединения.

Нужно понимать, что у Китая, России, КНДР есть ядерное оружие — у Ирана, по данным МАГАТЭ и экспертов Stratfor есть то ли сырьё на три боеголовки, то ли уже три ядерных заряда.