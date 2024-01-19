Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время форума в Давосе заявил о неизбежности наступления нового многополярного мира, чем вызвал бурный всплеск активности СМИ и экспертов.
При этом представитель Америки отметил, что "все фундаментальные основы мировых международных отношений являются результатом мировых войн, в которые было втянуто огромное количество стран".
Это — исторический факт:
Салливан признал, что "театром противостояния в процессе рождения нового мира является вся планета" — и за неё США (развязавшие столько войн и устроившие столько вторжений) готовы бороться "огнём и мечом" — отмечает "Украина.ру".
Америка никогда и не скрывала, что намерена всеми силами защищаться от "агрессии" РФ. В Давосе выступил и украинский президент Владимир Зеленский, порадовавший аудиторию сентенциями в стиле "Владимир Путин это хищник, который не обрадуется замороженным полуфабрикатам, а поработит весь мир, поэтому дайте зброю и денег".
Великобритания в лице своего министра обороны Гранта Шаппса также официально (!) заявила, что готовится воевать на нескольких направлениях, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
Он также похвалился, что его страна обучила более 60 тысяч украинских военнослужащих для войны с РФ аж с 2014 года (то есть ещё до СВО). Видимо, когда закончатся все украинцы, в расход "англичанки" пойдут поляки и прибалты.
А пока медленно, но верно загораются регионы, где возможно пробуждение "атомного ада", считает издание.
Нужно понимать, что у Китая, России, КНДР есть ядерное оружие — у Ирана, по данным МАГАТЭ и экспертов Stratfor есть то ли сырьё на три боеголовки, то ли уже три ядерных заряда.
Запад вообще в последний год успокоил себя мыслью, что можно нанести ядерный удар и не получить аналогичную "ответку" - но при таком подходе очень сложно полагаться на чей-то здравый смысл и базовый инстинкт самосохранения. Риски продолжают расти.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.