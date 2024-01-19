Новое правительство Польши не будет подавать иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском

Польша передумала подавать иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в соцсети Х, что новое правительство страны не собирается подавать иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году в Европейский суд по правам человека. Он считает такой процесс заведомо проигранным.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

"Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам", — написал глава МИД Польши.

Напомним, ранее польские власти неоднократно обвиняли Россию в гибели находившегося на борту самолета президента Польши Леха Качиньского и других пассажиров и членов экипажа. Хотя расшифровка черных ящиков показывала, что авиакатастрофа произошла не из-за действий российских авиадиспетчеров, а из-за вмешательства тех, кто был на борту в работу пилотов.

Через год после случившейся под Смоленском в 2010 году авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, т.е. – человеческий фактор.

Но Польша упрямо хотела получить компенсации за "убийство президента". Новые власти Польши подсчитали расходы на юристов и отказались от идеи подавать иск.