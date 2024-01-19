Писториус сделал неожиданное заявление об Украине

Die Welt: глава Минобороны Германии Писториус отказался идти ва-банк на Украине

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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине. Как информирует немецкое издание Die Welt, министр отверг рисковые шаги по вопросу украинского конфликта, отметив, что тогда Германия сама останется беззащитной.

Фото: Соцсети Алексея Резникова

"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли", — подчеркнул он.

При этом Писториус обратил внимание на то, что среди всех стран европейского сообщества именно Германия внесла наибольший вклад в оказание Киеву военной поддержки. Поэтому теперь, считает глава немецкого оборонного ведомства, настала очередь и других стран ЕС.

В заключение своего обращения Писториус отметил, что, если президент России Владимир Путин выиграет в конфликте, то "возрастёт и опасность для территории НАТО".