Повстанцы-хуситы из Йемена пообещали не чинить препятствий судам из России и Китая в Красном море. Поскольку целью их борьбы являются только корабли, связанные с Израилем. Безопасный проход российским судам в Красном море пообещал в интервью "Известиям" член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти.
Он также сказал, что хуситы готовы к прямой конфронтации с США и Великобританией. И даже назвал это столкновение "лучшим решением". Напомним, США уже несколько дней бомбят Йемен. Но лидеры повстанцев-хуситов говорят, что бомбардировки стран Запада только сплачивают народ Йемена.
«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — заявил Мухаммад аль-Бухейти.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.