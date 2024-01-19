Йеменские хуситы пообещали российским и китайским судам свободный проход в Красном море

Хуситы пообещали не стрелять по российским судам

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Повстанцы-хуситы из Йемена пообещали не чинить препятствий судам из России и Китая в Красном море. Поскольку целью их борьбы являются только корабли, связанные с Израилем. Безопасный проход российским судам в Красном море пообещал в интервью "Известиям" член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он также сказал, что хуситы готовы к прямой конфронтации с США и Великобританией. И даже назвал это столкновение "лучшим решением". Напомним, США уже несколько дней бомбят Йемен. Но лидеры повстанцев-хуситов говорят, что бомбардировки стран Запада только сплачивают народ Йемена.

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — заявил Мухаммад аль-Бухейти.