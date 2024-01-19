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В НАТО сделали шокирующее заявление о войне с Россией

Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет

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Мир

Глава комитета НАТО Роб Бауэр считает, что военнослужащим Североатлантического альянса предстоит готовиться к тотальной войне с Россией а ближайшие 20 лет. Как отмечает издание The Telegraph, всё начинается именно с осознания — что "не всё можно спланировать и не всё будет хорошо в ближайшие 20 лет".

Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет
Фото: discover24.ru

"Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему", — подчеркнул военный блока.

При этом Бауэр обратил внимание на то, что в НАТО также необходимо сформировать систему, благодаря которой можно было бы обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, будет она или нет.

Вдобавок, глава военного комитета альянса считает нужным модернизировать промышленность для возможности быстрее производить оружие и боеприпасы.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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