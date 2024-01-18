Конфликт Ирана и Пакистана не будет продолжаться, заявил политолог

Востоковед Гущин допустил купирование конфликта Ираном и Пакистаном после ударов

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Обмен ударами Ирана и Пакистана не получит продолжения. По мнению востоковеда и политолога Олега Гущина, между странами нет взаимных претензий.

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Белуджистан находится на границе между двумя странами, и местные жители, белуджи, считаются иранскими, но не идентифицируют себя ни с персами, ни с индийцами.

Гущин подчеркнул, что белуджи недовольны действующими правительствами и легко могут формировать банды, как и в других мусульманских странах.

"Поскольку люди, пишущие арабским шрифтом, — поэты, но назовут они себя Исламским фронтом освобождения мира от зла. Скорее всего, какая-то из этих групп совершала вылазки на территорию Ирана", — заявил Гущин в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт отметил, что Иран ответил на эти провокации, нанеся удар по одному из лагерей в Белудже. Он утверждает, что конфликт не должен расшириться, учитывая статус Пакистана как ядерной державы и близкий к этому статус Ирана. Обе страны, согласно Гущину, имеют достаточно стабильные правительства, способные эффективно справиться с подобными ситуациями.

Он также высказал мнение, что стороны, вероятно, ограничатся лишь взаимными ударами. Ирану достаточно оппозиции со стороны США, а Пакистану нужно учитывать свои отношения с Индией.