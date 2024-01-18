В НАТО решили сделать выговор населению западных стран

Глава Военного комитета НАТО призывает общество осознать свою роль в обороноспособности

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Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, подчеркнул необходимость осознания обществом своей важной роли в обеспечении обороноспособности стран альянса.

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Несмотря на усилия военных в этом направлении, адмирал отметил, что гражданское население и промышленный сектор также должны быть готовы и задействованы в случае войны.

Он сообщил о создании новых тактических групп в НАТО и планируемых крупных учениях, однако подчеркнул важность включения всего общества в процесс подготовки к различным сценариям, включая потенциальные конфликты с Россией или террористические угрозы.

Адмирал заверил, что альянс готов к защите, не стремясь при этом к военным конфликтам.