Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, подчеркнул необходимость осознания обществом своей важной роли в обеспечении обороноспособности стран альянса.
Несмотря на усилия военных в этом направлении, адмирал отметил, что гражданское население и промышленный сектор также должны быть готовы и задействованы в случае войны.
Он сообщил о создании новых тактических групп в НАТО и планируемых крупных учениях, однако подчеркнул важность включения всего общества в процесс подготовки к различным сценариям, включая потенциальные конфликты с Россией или террористические угрозы.
Адмирал заверил, что альянс готов к защите, не стремясь при этом к военным конфликтам.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.