В МИД РФ вызвали посла Франции в России Пьер Леви после того, как российские военные поразили в Харькове пункт временного размещения иностранных наёмников, представленных преимущественно французскими боевиками.
Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что среди уничтоженных наёмников было "несколько десятков французов".
17 января Минобороны сообщили о нанесении удара по гостинице, в которой находились французские боевики, более 60 из которых погибли.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.