Французский посол вызван в МИД РФ после удара по пункту размещения наёмников в Харькове

В МИД РФ вызвали посла Франции после уничтожения наёмников в Харькове

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В МИД РФ вызвали посла Франции в России Пьер Леви после того, как российские военные поразили в Харькове пункт временного размещения иностранных наёмников, представленных преимущественно французскими боевиками.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что среди уничтоженных наёмников было "несколько десятков французов".

17 января Минобороны сообщили о нанесении удара по гостинице, в которой находились французские боевики, более 60 из которых погибли.