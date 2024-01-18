НАТО анонсировала проведение крупнейших учений на следующей неделе

ABC: НАТО проведёт учения с инсценировкой третьей мировой войны

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители Североатлантического альянса объявили, что на следующей неделе они планируют начать проведение учений, которые будут инсценировать третью мировую войну. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Уточняется, что речь идёт об учениях военного блока под названием Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник 2024"). Как указал Верховный главнокомандующий Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания военного комитета альянса, которая состоялась в Брюсселе, планируется, что в них примут участие около 90 тысяч военнослужащих.