НАТО анонсировала проведение крупнейших учений на следующей неделе

Представители Североатлантического альянса объявили, что на следующей неделе они планируют начать проведение учений, которые будут инсценировать третью мировую войну. Об этом сообщает испанское издание ABC.
Уточняется, что речь идёт об учениях военного блока под названием Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник 2024"). Как указал Верховный главнокомандующий Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания военного комитета альянса, которая состоялась в Брюсселе, планируется, что в них примут участие около 90 тысяч военнослужащих.
"Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — отмечают авторы материала.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.