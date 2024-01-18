Кулеба ответил на вопрос о краже американских денег Киевом

Никакого воровства американских денег со стороны Киева нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина ничего не присваивает себе, на свою собственную оборону американцы тратят в разы больше.
"Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону", — сказал Кулеба, которого цитирует Bloomberg.
Глава МИД Украины добавил, что немало средств, обещанных Киеву, остаётся у Вашингтона, потому что на них производится оружие, которое потом переправляют ВСУ.
Кулеба подчеркнул, что помогать Украине выгодно США, потому что благодаря этому в Америке развивается военная промышленность и появляются рабочие места.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.