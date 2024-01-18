Кулеба ответил на вопрос о краже американских денег Киевом

Глава МИД Украины Кулеба заверил, что Киев не крадёт никаких денег США

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Никакого воровства американских денег со стороны Киева нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Министр подчеркнул, что Украина ничего не присваивает себе, на свою собственную оборону американцы тратят в разы больше.

"Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону", — сказал Кулеба, которого цитирует Bloomberg.

Глава МИД Украины добавил, что немало средств, обещанных Киеву, остаётся у Вашингтона, потому что на них производится оружие, которое потом переправляют ВСУ.

Кулеба подчеркнул, что помогать Украине выгодно США, потому что благодаря этому в Америке развивается военная промышленность и появляются рабочие места.