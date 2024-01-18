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Кулеба ответил на вопрос о краже американских денег Киевом

Глава МИД Украины Кулеба заверил, что Киев не крадёт никаких денег США

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Мир

Никакого воровства американских денег со стороны Киева нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Кулеба заверил, что Киев не крадёт никаких денег США
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Министр подчеркнул, что Украина ничего не присваивает себе, на свою собственную оборону американцы тратят в разы больше.

"Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону", — сказал Кулеба, которого цитирует Bloomberg.

Глава МИД Украины добавил, что немало средств, обещанных Киеву, остаётся у Вашингтона, потому что на них производится оружие, которое потом переправляют ВСУ.

Кулеба подчеркнул, что помогать Украине выгодно США, потому что благодаря этому в Америке развивается военная промышленность и появляются рабочие места.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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