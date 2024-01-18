Отменен рабочий визит министра обороны Украины во Францию: что произошло

Марков назвал причину, по которой главе Минобороны Украины стало небезопасно ехать в Париж

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После отмены рабочего визита министра обороны Украины Рустема Умерова во Францию, эксперты разбираются в причинах инцидента и его влиянии на отношения с Западом.

Фото: Wikipedia by U.S. Secretary of Defense. is licensed under CC BY 2.0

По данным агентства Франс-Пресс, глава украинского ведомства отменил свой рабочий визит в Париж по "соображениям безопасности". Умеров должен был совместно с главой Минобороны Франции открыть конференцию "Артиллерийская коалиция" и посетить промышленные объекты, связанные с производством военной техники. Эксперты выражают предположения, что произошло несогласованное на экспертном уровне неудачное событие, а не угроза безопасности.

Один из возможных факторов — неудачное согласование на фоне недавних событий в Германии. Бундестаг отклонил проект резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Несмотря на это, Германия обещает передать Украине пакет помощи более 7 млрд евро в 2024 году. Тем не менее, внутри страны растет недовольство такой финансовой поддержкой, высказанное главой Министерства экономики и защиты климата Робертом Хабеком.

Политолог Сергей Марков отмечает, что вероятно Умеров преувеличивает "соображения безопасности", а причина скорее в несогласованности на экспертном уровне. Марков указывает на радикализацию Франции, ставшую ярко выраженной после недавних событий в Африке, и предполагает возможность смены стратегии в поддержке Украины со стороны Запада.

Он также отмечает, что события не означают охлаждения отношений между Западом и Украиной, а скорее связаны с вопросами стратегии и объема помощи. Дискуссии о возможной смене стратегии включают в себя варианты перемирия или глухой обороны. Вместе с тем, вопросы поставок военной и финансовой помощи остаются актуальными, но с изменениями в финансировании, связанными с выборами в США.