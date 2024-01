Отменен рабочий визит министра обороны Украины во Францию: что произошло

После отмены рабочего визита министра обороны Украины Рустема Умерова во Францию, эксперты разбираются в причинах инцидента и его влиянии на отношения с Западом.

Фото: Wikipedia by U.S. Secretary of Defense. is licensed under CC BY 2.0