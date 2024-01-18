В ДНР прокомментировали о появление на фронте женской роты ВСУ

Гагин: женскую роту ВСУ направили на фронт для выполнения пиар-задач

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Советник главы Донецкой Народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин высказался о появлении в зоне спецоперации женской роты Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его мнению, её направили на фронт не для военных целей, а для выполнения пиар-задач.

Фото: vnnews.ru

"У меня, если честно, всё-таки есть сомнения в том, что речь идёт о полноценной женской роте на передовой. Не совсем понятно, как она встроится в общую структуру и кто ей командует", — поделился опасениями советник главы региона.

При этом Гагин отметил, что в силу физических особенностей обычно у женщин на передовой возникает больше сложностей, нежели у мужчин. Так что вызывает вопросы целесообразность их пребывания в зоне боевых действий.

И хотя женщины-военные присутствовали на фронте и раньше, Гагин обратил внимание, что он не помнит, чтобы из них формировались полноценные подразделения.

Так что такой "женский батальон" может быть очередной агитационной компанией украинского лидера Владимира Зеленского, демонстрирующей, что даже украинские женщины вышли на борьбу с Россией.