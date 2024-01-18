Правительство Чехии утвердило стратегические направления адаптации и интеграции беженцев из Украины на 2024 год и последующие периоды

Украинцев в Чехии ждут серьезные перемены

2:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство Чехии утвердило стратегические направления адаптации и интеграции беженцев из Украины на 2024 год и последующие периоды, сообщает EADaily со ссылкой на премьер-министра Петра Фиала.

Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Премьер отметил, что предпринимаемые меры направлены на решение вопросов жилья, трудоустройства и противостояния дезинформации. В частности, планируется разработка процедуры прекращения временной защиты для прибывающих лиц. Этим вопросом займется комитет министров под руководством заместителя премьер-министра и министра труда и социальных дел Мариана Юречки.

В соответствии с утвержденным документом, основными приоритетами интеграции с 2023 года будут борьба с дезинформацией, обеспечение долгосрочного жилья, улучшение образовательных возможностей для школьников и взрослых в части изучения чешского языка, повышение доступности образовательных учреждений.

Также в планах обеспечить доступ к государственной медицинской страховке, признание профессиональных квалификаций, гибкие программы переподготовки, образование по вопросам прав и обязанностей беженцев, а также подготовка к последующей социальной поддержке после завершения статуса временной защиты.

Премьер также подчеркнул успешную адаптацию Чехии к прибывшим беженцам из Украины. На данный момент в стране проживает 364 000 украинских беженцев, преимущественно женщины и дети.

Он также отметил, что 120 000 из прибывших успешно устроились на работу, внесли в бюджет приблизительно 18 миллиардов крон, что играет ключевую роль в их приеме и успешной интеграции.

После начала событий на востоке Украины, миллионы граждан этой страны обратились за помощью в страны Евросоюза. В связи с этим в большинстве государств ЕС начались изменения в политике по отношению к украинским беженцам, учитывая необходимость их трудовой и социокультурной интеграции.