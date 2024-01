"Работаешь или воюешь": Зеленский назвал условия, при которых украинцы могут остаться в стране

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Давосе, заявив, что граждане мобилизационного возраста должны вступить в строй, подчеркнув, что в стране ведется война, и каждый должен либо работать, либо участвовать в обороне.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain