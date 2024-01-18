"Работаешь или воюешь": Зеленский назвал условия, при которых украинцы могут остаться в стране

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Давосе, заявив, что граждане мобилизационного возраста должны вступить в строй, подчеркнув, что в стране ведется война, и каждый должен либо работать, либо участвовать в обороне.
"На Украине нельзя просто так дышать воздухом. Мы на войне, поэтому ты либо работаешь или воюешь", — заявил украинский лидер.
Зеленский отметил, что это касается определенной категории граждан, и что Киев не оставляет людей наедине с трудностями военного конфликта. Президент также предостерег Запад от экспериментов с поддержкой Украины, предсказывая возможные последствия в случае победы России.
Он также высказал сомнения в эффективности заявлений о прекращении конфликта со стороны ряда политиков, включая Дональда Трампа.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.