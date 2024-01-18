Во Франции назвали безумием возможные поставки Киеву гаубиц Caesar

Филиппо счёл безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что поставка Украине новых гаубиц Caesar — это безумие, ведь уже ясно, что страна проигрывает в конфликте. Причём, обращает внимание политик, даже Вашингтон отказывается от поставок Киеву вооружений.

Фото: wikimedia.com

"Франция произведёт 78 Caesar для Украины [Владимира — ред.] Зеленского… Причём в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться", — заявил он в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter*).

По мнению Филиппо сейчас лучше всего выбрать мир, чтобы прекратить разрушать себя "ради пешки НАТО". Он подчеркнул, что каждая гаубица Caesar стоит 5 миллионов евро. То есть, отправка 78 боевых машин обойдётся стране в 390 миллионов евро, а это, по словам французского политика — стоимость двух новых больниц во Франции.

О том, что Франция намерена произвести для Украины 78 новых гаубиц Caesar стало известно накануне. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

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