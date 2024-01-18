Украинцам отказывают в госпитализациях, если они не предъявляют справку из военкомата

Мужчинам на Украине отказывают в госпитализациях, если у них нет справки из военкомата

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Если украинские мужчины не могут предъявить справку из военкомата, им могут теперь отказать в лечении в местных больницах.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Как сообщает Telegram-канал издания "Страна.ua", для прохождения плановой госпитализации украинцу теперь в числе прочих документов необходимо предъявить справку о воинском учете. Без этой справки сегодня госпитализировать в медучреждениях не хотят, используя для этого самые разные предлоги.

Представители одного из харьковских центров оказания административных услуг подтвердили, что у военнообязанных мужчин теперь на самом деле могут попросить справку, данную в военкомате.

Как уточнили представители организации, украинские военкоматы разослали соответствующие директивы по больницам ещё несколько месяцев назад.