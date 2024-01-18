Украинцам отказывают в госпитализациях, если они не предъявляют справку из военкомата

Если украинские мужчины не могут предъявить справку из военкомата, им могут теперь отказать в лечении в местных больницах.
Как сообщает Telegram-канал издания "Страна.ua", для прохождения плановой госпитализации украинцу теперь в числе прочих документов необходимо предъявить справку о воинском учете. Без этой справки сегодня госпитализировать в медучреждениях не хотят, используя для этого самые разные предлоги.
Представители одного из харьковских центров оказания административных услуг подтвердили, что у военнообязанных мужчин теперь на самом деле могут попросить справку, данную в военкомате.
Как уточнили представители организации, украинские военкоматы разослали соответствующие директивы по больницам ещё несколько месяцев назад.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.