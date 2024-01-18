Турецкие банки начали частично проводить платежи из России

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Государственные банки Турции начали проводить частичные операции по осуществлению платежей из Российской Федерации, сообщил источник в банковской системе страны РИА Новости, предоставивший информацию анонимно.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во вторник газета Ekonomim сообщила, что турецкие экспортеры сталкиваются с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначенные для оплаты товаров. С начала января транзакции по сути были приостановлены. Экспортеры ожидают срочных решений для возобновления торговли с Россией, и турецкое министерство торговли взяло этот вопрос под контроль.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу.

В четверг руководитель одной из местных фирм, оставшись анонимным, рассказал РИА Новости, что некоторые турецкие компании могут уже сегодня начать принимать денежные переводы из России. Он уточнил, что начались операции по переводу средств, отказавшись уточнять, какие именно секторы экспорта смогут получить переводы в этот четверг.

Этот источник также добавил, что ситуация с российскими платежами через частные банки в Турции планируется нормализовать к 25 января.

Глава одной из турецких фирм, специализирующейся на поставках косметической и бытовой продукции на российский рынок, подтвердил информацию РИА Новости, отметив, что некоторые экспортеры уже получают платежные переводы из РФ.

Ранее на этой неделе источник в Анкаре отметил, что проблемы с финансовыми операциями возникли с начала года, частично из-за давления на Турцию в связи с западными санкциями. Он подчеркнул, что банковский сектор не имел доказательств того, что турецкая сторона противозаконно обходит антироссийские санкции.