Лавров напомнил, что Западу верить нельзя

Лавров призвал не верить Западу, который считает себя умнее всех

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По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Запад не заслуживает никакого доверия, а желание "попасть в его объятия", это просто иллюзия, которая сегодня уже развеялась окончательно.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Своим мнением по этому поводу министр поделился на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Глава МИД напомнил о большом количестве факторов, при которых Запад проявлял свою всестороннюю агрессию по отношению к России. Зато теперь у русских не осталось никаких иллюзий, и они понимают, как действовать дальше.

"Какие-то иллюзии — если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит — все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Запад преследует одну цель — получать выгоду за счёт всех остальных, считая себя самым умным.