По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Запад не заслуживает никакого доверия, а желание "попасть в его объятия", это просто иллюзия, которая сегодня уже развеялась окончательно.
Своим мнением по этому поводу министр поделился на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
Глава МИД напомнил о большом количестве факторов, при которых Запад проявлял свою всестороннюю агрессию по отношению к России. Зато теперь у русских не осталось никаких иллюзий, и они понимают, как действовать дальше.
"Какие-то иллюзии — если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит — все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя", — сказал Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что Запад преследует одну цель — получать выгоду за счёт всех остальных, считая себя самым умным.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.