За угрозы Крыму экс-главкома НАТО Бридлава в Госдуме пообещали отправить на Колыму

В Госдуме призвали объявить в международный розыск экс-главкома НАТО Бридлава за угрозы Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет попросил объявить в международный розыск бывшего главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава за его призывы бить по Крыму всем оружием и уничтожать по частям российские войска. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: er-gosduma.ru

Филипп Бридлав, слова которого цитирует издание Hill, ранее призвал наносить разрушительные удары по Крыму, и выразил уверенность, что после этого Россия будет вынуждена "переосмыслить свою позицию".

Депутат от крымского региона Михаил Шеремет за такие высказывания назвал Бридлава негодяем и сказал, что подобные слова лишний раз подтверждают, что блок НАТО был сформирован из нацистов и их последователей.

Шеремет призвал объявить генерала Бридлава в розыск.

"Он должен быть осужден и отбывать наказание на Колыме!" – уверен депутат Госдумы.