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За угрозы Крыму экс-главкома НАТО Бридлава в Госдуме пообещали отправить на Колыму

В Госдуме призвали объявить в международный розыск экс-главкома НАТО Бридлава за угрозы Крыму

Мир

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет попросил объявить в международный  розыск бывшего главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава за его призывы бить по Крыму всем оружием и уничтожать по частям российские войска. Об этом сообщают РИА Новости.

В Госдуме призвали объявить в международный розыск экс-главкома НАТО Бридлава за угрозы Крыму
Фото: er-gosduma.ru

Филипп Бридлав, слова которого цитирует издание Hill, ранее призвал наносить разрушительные удары по Крыму, и выразил уверенность, что после этого Россия будет вынуждена "переосмыслить свою позицию".

Депутат от крымского региона Михаил Шеремет за такие высказывания назвал Бридлава негодяем и сказал, что подобные слова лишний раз подтверждают, что блок НАТО был сформирован из нацистов и их последователей.

Шеремет призвал объявить генерала Бридлава в розыск. 

"Он должен быть осужден и отбывать наказание на Колыме!" – уверен депутат Госдумы.

 

 

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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