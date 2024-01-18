За угрозы Крыму экс-главкома НАТО Бридлава в Госдуме пообещали отправить на Колыму

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет попросил объявить в международный розыск бывшего главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава за его призывы бить по Крыму всем оружием и уничтожать по частям российские войска. Об этом сообщают РИА Новости.
Филипп Бридлав, слова которого цитирует издание Hill, ранее призвал наносить разрушительные удары по Крыму, и выразил уверенность, что после этого Россия будет вынуждена "переосмыслить свою позицию".
Депутат от крымского региона Михаил Шеремет за такие высказывания назвал Бридлава негодяем и сказал, что подобные слова лишний раз подтверждают, что блок НАТО был сформирован из нацистов и их последователей.
Шеремет призвал объявить генерала Бридлава в розыск.
"Он должен быть осужден и отбывать наказание на Колыме!" – уверен депутат Госдумы.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.