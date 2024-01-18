Украинка из правительства Канады потребовала конфисковать российские активы

Вице-премьер Канады объяснила необходимость конфискации российских активов

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Конфискация российских активов в пользу Киева нужна, потому что Запад сейчас не в самом лучшем финансовом положении. Такое мнение высказала вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд, выступая на проходящем на полях Всемирного экономического форума в Давосе "Украинском завтраке".

Фото: Reuters by Blair Gable

По её словам, пандемия COVID-19 и вложения в развитие зелёной экономики подорвали благосостояние западного мира.

"Я — министр финансов и могу сказать, что все западные демократии испытывают финансовые трудности", — сообщила чиновница.

Она напомнила, что её страна одной из первых приняла законодательные меры для изъятия российских активов.

"Тогда мы думали, что [конфискация] важна, а сейчас она ещё важнее, — заметила Фриланд. — Восстановление Украины будет обходиться очень и очень дорого, ведение войны очень и очень дорого".

Мать Христи Фриланд — украинка, дед, по данным российских СМИ, — нацистский преступник Михайло Хомяк. Сама министрка знает украинский язык и выступает с русофобских позиций.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил 18 января о мерах зеркального характера в случае конфискации суверенных активов Банка России.