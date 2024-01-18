Глава МИД РФ Сергей Лавров: Украину ждет судьба Афганистана

Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана

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Украину ждет судьба всех стран, где США и их сателлиты устраивали свои авантюры, уверен глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом он сообщил журналистам 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Фото: МИД РФ

Глава российской дипломатии не сомневается, что Запад ведет ситуацию на Украине к эскалации вооруженного конфликта.

Украину ждет судьба Афганистана, Ирака, Ливии и других стран, где США и их союзники "устраивали авантюры", заявил Сергей Лавров.

Он также добавил, что нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены, "положившись на хозяина, потому что хозяин думает о своих интересах".

Министр иностранных дел задался вопросом, в какой стране, куда приходили США и их сателлиты, стало лучше жить: "Где стало лучше, где утвердилась та самая демократия, ради которой это все затевалось?"

Ранее Сергей Лавров сказал, что Владимир Зеленский все чаще отбивается от рук своих западных кураторов. Причиной такого непослушного поведения лавров счел желание Зеленского как можно дольше оставаться у власти.