Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что мир поделился на блок "света" и блок "тьмы"

Секретарь СНБО Украины Данилов поделил мир на "свет" и "тьму"

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поделил мир на "свет" и "тьму". Страны "света", по словам Данилова, поддерживают Украину, а страны "тьмы" – Россию. Об этом украинский политик рассказал в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

«Хотя демократия не реагирует быстро на распространяющуюся тьму, тьма захватывает все больше и больше территорий… Их много, это не только Россия», – откровенничал Алексей Данилов, но так и не привлек внимания санитаров.

По словам главы СНБО, в мире есть 30 стран – верных союзников Украины. По крайней мере, самому Данилову хотелось бы в это верить. Еще 60 стран он называл "ненадежными друзьями" Украины. И девять стран Данилов записал в "сторонники тьмы", то есть – России.

Ранее журналисты обнаружили в кабинете Алексея Данилова соответствующую карту, где мир разделен на блоки "света" и блоки "тьмы".

Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов славится своими неординарными высказываниями. Так, в прошлом году он уже заявлял, что Третья мировая война началась, а "не уверенным в победе не место во власти и в командовании вооруженными силами".