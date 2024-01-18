В парламенте Германии 485 депутатов проголосовали против представленного законопроекта о передаче Украине крылатых ракет Taurus, способных разрушить Крымский мост. Об этом сообщают СМИ ФРГ.
Лишь 178 парламентариев бундестага положительно оценили идею предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты с большой поражающей силой. А 485 депутатов высказались против такого решения. Трое – воздержались.
Законопроект был внесен на обсуждение партией ХДС/ХСС.
В Германии сейчас не стихает волна забастовок и митингов фермеров. ФРГ переживает сильнейший экономический спад. В это время канцлер Олаф Шольц и наиболее русофобские члены бундестага инициируют передачу Украине дополнительных партий дорогостоящего вооружения.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.