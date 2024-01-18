Атака на Крым — следующий шаг Запада в помощи Украине

The Hill призвала Запад помочь Украине уничтожить Крымский мост

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад должен помочь Украине в уничтожении Крымского моста, призывает в среду The Hill.

Фото: ТАСС by Сергей Мальгавко

По мнению Глена Ховарда, колумниста издания, в отсутствие значимых успехов на суше Киев перенёс центр своих интересов в море. Совершаются попытки налётов на Черноморский флот, дважды был атакован Крымский мост.

"Следующим шагом на Чёрном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым", — советует автор.

"Ударьте по ним, ударьте несколько раз и уничтожьте по частям", — цитирует он бывшего главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, высказывавшегося на эту тему.

Для этого надо прежде всего, полагает Ховард, отрезать полуостров от снабжения, чего можно добиться разрушением переправы через Керченский пролив.

Идеальным оружием для этого могли бы стать немецкие крылатые ракеты Taurus — недаром Владимир Зеленский, так же считающий изоляцию Крыма первоочередной задачей, так истово их выпрашивал в своём недавнем интервью журналу The Economist.

Но Германия отказала ему, опасаясь эскалации конфликта, с сожалением заключается в публикации.