Министр космоса Британии опозорился, не отличив Солнце от Марса

Курирующий космос замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, курирующий космические проекты, не отличает Марс от Солнца, а Юпитер от Сатурна, рассказал на днях The House.

Фото: The House Magazine by Louise Haywood-Schiefer

Конфуз приключился в Музее науки, который посетил чиновник.

— А это у нас Марс! — указал он на подвешенную сферу. Это Солнце, тихо поправил его сотрудник музея. — Это Сатурн! — утверждал министр, когда сфера изменилась. — Нет-нет, это Юпитер, — возразил экскурсовод.

52-летний консерватор Гриффит — инвестиционный банкир по профессии. Министерский пост он занимает недавно и пока, по его собственному признанию, только учится.

"Я не энциклопедия", — объясняет чиновник.

Сам он в космос категорически не хочет. "Хотел бы я стать первым министром, полетевшим в космос? Думаю, сама идея освоения космоса чрезвычайно увлекательна, — отвечает Гриффит. — Но это для других".

При этом он ничтоже сумняшеся называет Великобританию "великой космической державой", хотя за всю историю освоения космоса только два космонавта из этой страны были на орбите.