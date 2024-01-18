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Министр космоса Британии опозорился, не отличив Солнце от Марса

Курирующий космос замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом

1:13
Мир » Европа

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, курирующий космические проекты, не отличает Марс от Солнца, а Юпитер от Сатурна, рассказал на днях The House.

Курирующий космос замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом
Фото: The House Magazine by Louise Haywood-Schiefer

Конфуз приключился в Музее науки, который посетил чиновник.

— А это у нас Марс! — указал он на подвешенную сферу.

Это Солнце, тихо поправил его сотрудник музея.

— Это Сатурн! — утверждал министр, когда сфера изменилась.

— Нет-нет, это Юпитер, — возразил экскурсовод.

52-летний консерватор Гриффит — инвестиционный банкир по профессии. Министерский пост он занимает недавно и пока, по его собственному признанию, только учится.

"Я не энциклопедия", — объясняет чиновник.

Сам он в космос категорически не хочет. "Хотел бы я стать первым министром, полетевшим в космос? Думаю, сама идея освоения космоса чрезвычайно увлекательна, — отвечает Гриффит. — Но это для других".

При этом он ничтоже сумняшеся называет Великобританию "великой космической державой", хотя за всю историю освоения космоса только два космонавта из этой страны были на орбите.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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