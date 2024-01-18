Министр космоса Британии опозорился, не отличив Солнце от Марса

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, курирующий космические проекты, не отличает Марс от Солнца, а Юпитер от Сатурна, рассказал на днях The House.
Конфуз приключился в Музее науки, который посетил чиновник.
— А это у нас Марс! — указал он на подвешенную сферу.
Это Солнце, тихо поправил его сотрудник музея.
— Это Сатурн! — утверждал министр, когда сфера изменилась.
— Нет-нет, это Юпитер, — возразил экскурсовод.
52-летний консерватор Гриффит — инвестиционный банкир по профессии. Министерский пост он занимает недавно и пока, по его собственному признанию, только учится.
"Я не энциклопедия", — объясняет чиновник.
Сам он в космос категорически не хочет. "Хотел бы я стать первым министром, полетевшим в космос? Думаю, сама идея освоения космоса чрезвычайно увлекательна, — отвечает Гриффит. — Но это для других".
При этом он ничтоже сумняшеся называет Великобританию "великой космической державой", хотя за всю историю освоения космоса только два космонавта из этой страны были на орбите.
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