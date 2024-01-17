Зеленский заявил, что и не думал вести диалог с премьером Китая: не подходит по уровню

Зеленский сообщил, что не собирался беседовать с премьером Китая в Давосе

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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в его планах не было встречи с премьером КНР Ли Цяном в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Фото: edition.cnn.com

По словам Зеленского, диалог с китайским премьером не подходит ему "по уровню", пишет "Страна.ua".

Таким образом украинский президент оправдался по поводу статьи в издании Politico, в которой говорилось о том, что китайский премьер отказался с ним встречаться, когда Киев попросил об этом.

"Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", — сказал Зеленский.

Глава Украины уточнил, что он был бы рад побеседовать с лидером Китая" Си Цзиньпином, а с премьером КНР может встретиться украинский премьер.

Ранее Politico сообщило, что Пекин отказал Киеву в просьбе о встрече в Швейцарии, когда там находились делегации обеих стран.