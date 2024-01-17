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Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году

0:58
Мир

Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, сообщает РИА Новости.

Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Смешно даже представить, что ВСУ сумеют удержать оборону в 2024 году. <…> Идея о том, что Украина планирует начать наступление в 2025 году, выглядит абсурдно", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Запад уже не сможет вооружить и подготовить украинские силы даже к 2025 году, чтобы они могли эффективно противостоять российской армии. Профессор назвал попытку ВСУ совершить прорыв на передовой прошлым летом колоссальным неудачным моментом.

"Реальной угрозой является возможное поражение украинцев от российских в течение текущего или следующего года. Это наиболее вероятный сценарий. Они могут быть оттеснены ВСУ", — заключил Миршаймер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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