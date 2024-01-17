Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году

Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, сообщает РИА Новости.
"Смешно даже представить, что ВСУ сумеют удержать оборону в 2024 году. <…> Идея о том, что Украина планирует начать наступление в 2025 году, выглядит абсурдно", — подчеркнул он.
По мнению эксперта, Запад уже не сможет вооружить и подготовить украинские силы даже к 2025 году, чтобы они могли эффективно противостоять российской армии. Профессор назвал попытку ВСУ совершить прорыв на передовой прошлым летом колоссальным неудачным моментом.
"Реальной угрозой является возможное поражение украинцев от российских в течение текущего или следующего года. Это наиболее вероятный сценарий. Они могут быть оттеснены ВСУ", — заключил Миршаймер.
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