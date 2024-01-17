Неисправность самолета задержала госсекретаря США в Давосе

Энтони Блинкен не смог улететь из Давоса из-за поломки самолёта

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Госсекретарь США Энтони Блинкен оказался заблокированным в Давосе из-за "критической неисправности" на борту самолета Boeing 737, сообщает Bloomberg. Поломка, выявленная в виде утечки кислорода, сделала самолет небезопасным для полета, и ремонт не мог быть выполнен на месте.

Фото: openverse by BrookingsInst is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Блинкену пришлось воспользоваться заменой и долететь из Брюсселя в Цюрих на другом воздушном судне. Помощники госсекретаря и представители пресс-пула были вынуждены искать коммерческие рейсы для возвращения в Вашингтон. Эпизод произошел во время участия Блинкена в Международном экономическом форуме в Швейцарии.