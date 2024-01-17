Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет крепкой рассады в этой подкормке
Волочкова объяснила, почему не посещает Донбасс
В школе Петербурга выявлено более 40 случаев кишечной инфекции
"Не отходя от кассы": какие знаки Зодиака находят на работе свою любовь навсегда
Джокович резко отреагировал на оскорбление со стороны болельщика: "Хочешь спуститься сюда?"
Три причины, по которым не стоит выливать воду из-под сваренных макарон
Специалисты рассказали, на что обращать внимание при выгуле кормящей собаки
Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году
Почему не стоит прогревать машину в мороз, если никуда ехать не собираешься
Германия несет серьезные убытки из-за помощи Украине

Глава Минэкономики Германии: поддержка Украины влечет убытки для нашей страны

0:41
Мир

Глава Министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна сталкивается с финансовыми убытками из-за выделения средств на поддержку Украины. Он подчеркнул, что Берлин оказывает значительную военную и экономическую поддержку Киеву, а также европейским странам, активно участвующим в помощи Украине.

Глава Минэкономики Германии: поддержка Украины влечет убытки для нашей страны
Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

"Мы тратим деньги, которых больше нет, и признаем, что эти средства не поступают в нашу экономику", — отметил Хабек.

Германский министр также признал, что отказ от российского газа привел к потере конкурентного преимущества для экономики ФРГ. Вместе с тем он указал на рост цен на энергию по всей стране.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
В Европе крепнет идея о Славянском союзе с Россией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Какие продукты вредны для кошек
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Последние материалы
НТВ высказался об отмене премьеры сериала "Слово пацана"
Юная теннисистка Андреева, победившая 6-ю ракетку мира на Australian Open, не думает о рейтингах
Врач Шупарский: постоянная усталость может указывать на серьезные болезни
В мэрии прокомментировали убийство человека собаками
Экс-советник президента Клименко: распознать телефонного вора поможет диалог
Доцент Васильева рассказала, что делать, если вы затопили соседей
Экс-глава криминальной полиции: в Белгороде пытаются дестабилизировать ситуацию
Скандал в мире футбола: Хацкевич оскорбил Волгоград, вызвав волнение в спортивной общественности
Мэр Орска Козупица заявил, что нельзя отменять уроки в морозы
Суд приговорил участников ОПГ, специализирующихся на краже роскошных автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников