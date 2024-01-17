Германия несет серьезные убытки из-за помощи Украине

Глава Министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна сталкивается с финансовыми убытками из-за выделения средств на поддержку Украины. Он подчеркнул, что Берлин оказывает значительную военную и экономическую поддержку Киеву, а также европейским странам, активно участвующим в помощи Украине.
"Мы тратим деньги, которых больше нет, и признаем, что эти средства не поступают в нашу экономику", — отметил Хабек.
Германский министр также признал, что отказ от российского газа привел к потере конкурентного преимущества для экономики ФРГ. Вместе с тем он указал на рост цен на энергию по всей стране.
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